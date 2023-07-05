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Україна очікує, що міжнародні партнери долучаться до розблокування морських портів – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна очікує, що міжнародні партнери долучаться до розблокування морських портів – ICC Ukraine
«Щоб країна розвивалася, вона продавати на експорт більше, ніж імпортувати»
фото з відкритих джерел

Блокування судноплавства у Чорному морі – це піратство, і міжнародна спільнота має вжити заходів проти РФ

Українська економіка потребує розблокування портів, і саме тому Росія послідовно перешкождає вільному судноплавству у Чорному морі. Такі дії світова спільнота має кваліфікувати як піратство, а відповідно – вжити комплексу заходів, щоб притягти агресора до відповідальності та забезпечити розблокування портів. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«У Росії немає ніяких підстав зупиняти, доглядати чи перешкоджати руху суден. Блокування українських портів та загроза судноплавству має всі ознаки морського піратства. ІСС системно протидіє цим проявам по всьому світу  вже не один рік. Але в таких масштабах з проблемою світ стикнувся вперше», – зауважив Щелкунов.

Він акцентував, що передумовою розвитку економіки будь-якої країни є її здатність торгувати без заборон і обмежень. І саме тому Росія блокує морське судноплавство, яке для України було найефективнішим експортним маршрутом.

«Щоб країна розвивалася, вона продавати на експорт більше, ніж імпортувати. Основні наші експортні напрямки – зерно, металорудна продукція і хімія, і залізничні пункти пропуску апріорі не можуть задовольнити попит цих галузей на експорт. Відсутність логістики призводить до скорочення виробництва, скорочення надходжень до бюджету, зупинки підприємств та звільнення працівників. На жаль, агресор це також знає. Звідси й причина блокування української морської логістики. Але знявши блокаду, Україна зможе значно покращити свою економічну ситуацію», – зауважив Щелкунов.

Головним аргументом у розблокуванні портів, безумовно, є успіхи України на фронті, наголосив він. Водночас, є велика кількість додаткових механізмів, які можуть задіяти наші партнери – зокрема, забезпечити безпеку судноплавства, а також створити пул компаній для страхування воєнних ризиків. 

«Тобто, другим напрямом роботи влади мають бути активні зусилля на дипломатичному фронті. І всі ці напрямки роботи мають бути задіяні в комплексі: успіхи українських збройних сил, безпекові гарантії країн партнерів, спільні роботи з розмінування акваторії та страхова підтримка», – резюмував Щелкунов.

Як відомо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.

Теги: економіка експорт зерно Україна порт

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