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Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
фото з відкритих джерел

Прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи, Юрію. Суд відправив його під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень.

«Ми збили заставу з 500 млн гривень, у 10 разів. Також заздалегідь сплатили платну камеру, їдемо проконтролювати», - заявив його адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрій Мазепа, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Однак він заявив, що подробиць не знає.

Раніше печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт. 

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Їх помістили під арешт з можливістю застави.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.

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Теги: Ігор Мазепа бізнесмен кордон адвокат арешт прокуратура

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