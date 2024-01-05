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Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
фото з відкритих джерел

За даними слідства, компанія «Київгума» постачала свої товари в Росію

Суд арештував одного з засновників компанії «Київгума» у справі про постачання товарів в Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу СБУ.

«Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»: тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави», – повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, компанія «Київгума» постачала свої товари в Росію. Зокрема, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн грн.

«Слідством також встановлено, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави. В ході обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів», – додали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові.

Раніше стало відомом, що засоби тактичної медицини української компанії «Київгума» постачали російським окупантам прямо на фронт.

Як повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд, співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників.

До слова, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: суд бізнес окупанти війна

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