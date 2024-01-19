Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам у справі Мазепи

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури та вирішив помістити підозрюваних у СІЗО з можливістю внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Їх помістили під арешт з можливістю застави. Про це повідомив прокурор Євгеній Сльота в коментарі hromadske.

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За інформацією видання, суд частково задовольнив клопотання прокуратури та вирішив помістити підозрюваних у СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Прокуратура вимагала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Суд частково задовольнив це клопотання, відправивши підозрюваних під варту, але зменшивши розмір застави до 45 млн та 20 млн грн.

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Також відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу самому Ігорю Мазепі. Також суд має намір розглянути запобіжний захід братові бізнесмена Юрію.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.