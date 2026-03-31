Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі

Окупанти продовжують атакувати об’єкти української енергосистеми. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 31 березня, станом на 9:30, його рівень був на 2,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода майже на всій території України та дощ у кількох областях. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 30 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 27 березня.

«Сьогодні в усіх регіонах є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно», – наголошує «Укренерго».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.