Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 1 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки обмеження потужності діятимуть у всіх регіонах

Завтра, 1 квітня 2026 року, у всіх областях України з 12:00 до 17:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 березня, 22:28
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
21 березня, 23:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 19 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
18 березня, 18:51
Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснюється без жодних обмежень
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
16 березня, 20:29
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 16 березня
Обстріл енергооб’єктів: Міненерго повідомило, де знеструмлено споживачів
16 березня, 09:47
Графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах
Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
13 березня, 18:35
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року
9 березня, 21:55
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
9 березня, 10:29
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
6 березня, 07:26

Події в Україні

Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
Дрони відбили українських військових із полону окупантів (відео)
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі
Новини

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Сьогодні, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Сьогодні, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua