Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням

Інтерпайп заявляє про втрату контрактів через CBAM і наполягає на відстрочці для України

Українські виробники вже втрачають клієнтів і контракти, тому що нормативна база екоподатку СВАМ є недосконалою, і не може бути повною мірою інтегрована в нашій країні. Тому ЄС має відтермінувати фінансові зобов’язання для України, каже директор з екології та промислової безпеки Інтерпайп Андрій Остапець. 

Проблемою залишається відсутність механізму верифікації. Українські верифікатори не мають акредитації в ЄС, а європейські не можуть працювати в Україні через неврегульованість процедур. Крім того, відсутня методологія перевірки викидів у ланцюгах постачання, що змушує компанії знову використовувати завищені дефолтні показники.

За його словами, ключовою проблемою є некоректні «дефолтні» показники викидів, які використовують європейські клієнти для оцінки продукції з третіх країн. Зокрема, для безшовних труб українських виробників у довіднику Єврокомісії вказано вуглецевий слід 2,596 т СО₂ на тонну з використанням доменно-конвертерного маршруту. І навіть якщо Інтерпайп фактично виробляє продукцію з рівнем викидів близько 110 кг СО₂ на тонну сталі, це не враховується – тому що для України електродуговий маршрут просто не враховано.

Для порівняння, для виробників з Азербайджану встановлено значно нижчий показник - 0,240 т СО₂, що створює неконкурентні умови для української продукції. При цьому звіти українських компаній, подані з 2023 року відповідно до вимог CBAM, не були враховані.

Додатковим фактором тиску є фінансові зобов’язання: з 2027 року компанії повинні будуть закуповувати CBAM-сертифікати наперед, покриваючи щонайменше 50% обсягів або за дефолтними, або за фактичними показниками. Але оскільки фактичні дані за 2026 рік ще не будуть верифіковані, бізнес змушений використовувати завищені дефолтні значення.

Це вже призводить до зростання витрат і заморожування коштів. За словами Остапця, фінансові ресурси можуть бути заблоковані до третього кварталу 2027 року, тобто до завершення процедур підтвердження.

У таких умовах, наголошують у компанії, застосування повноцінних фінансових зобов’язань є передчасним. Бізнес пропонує інший підхід: тимчасово скасувати фінансову складову CBAM для України на період війни, але зберегти звітність для формування прозорої системи обліку викидів.

«Логічно використати цей час для побудови інфраструктури звітності разом із Єврокомісією, а не запроваджувати фінансовий тиск», - впевнений Остапець.

В Інтерпайп підкреслюють, що українська промисловість уже рухається в напрямку декарбонізації: частка «зеленої» сталі зросла приблизно до 15% проти близько 1% до початку війни. Але без відтермінування CBAM українські виробники й надалі втрачатимуть конкурентоспроможність на ринку ЄС, що матиме негативні наслідки для експорту та економіки загалом.

Раніше в АрселорМіттал Кривий Ріг повідомили, що завод повністю втратив експорт до ЄС через дію екомита CBAM, тому змушений зупинити виробництво. Як заявив гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо, блюмінговий цех вже закрили, тепер закривають ливарно-механічний завод. Ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників. Тому уряд має активізувати зусилля, і домогтися відтермінування СВАМ для України за пунктом форс-мажору.

Теги: експорт бізнес промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua