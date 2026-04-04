Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
Бізнес зазнає прямих збитків і змушений переглядати свою участь у держзакупівлях
Проблема виходить за межі юридичних дискусій і напряму впливає на енергетичну безпеку

Судова практика у сфері публічних закупівель електроенергії створює системні ризики для забезпечення державних установ. Це вже призводить до зростання кримінальних проваджень, у яких фігурують як постачальники, так і керівники бюджетних організацій, заявляє директор ТОВ «Газенерго Трейд» Роман Жук.

Під підозрами опиняються директори шкіл, лікарень, водоканалів та інші замовники навіть у випадках, коли рішення ухвалювалися для забезпечення безперебійного електропостачання. Причиною стала практика, що обмежує підвищення ціни у договорах закупівлі рівнем 10% від початкової вартості, яку почали застосовувати до контрактів, укладених в умовах різкого зростання ринку.

«Це рішення потенційно створює умови для переслідувань в адміністративному та кримінальному порядку усіх замовників та всіх учасників ринків. Тобто не стосується тільки ринку електроенергії, це стосується ринку природного газу, будь-яких інших ринків», – говорить Роман Жук, директор ТОВ «Газенерго Трейд».

Водночас енергосистема працює в умовах дефіциту: частина генерації втрачена, а імпорт електроенергії, який став критично важливим, є значно дорожчим і нестабільним за ціною. У таких умовах ринкова вартість електроенергії може зростати на десятки відсотків, тоді як умови контрактів із державними замовниками залишаються жорстко обмеженими.

Це створює ситуацію, коли постачальники змушені купувати електроенергію за значно вищими ринковими цінами, але продавати її за умовами, що не покривають витрати. У результаті бізнес зазнає прямих збитків і змушений переглядати свою участь у держзакупівлях.

За оцінками учасників ринку, вже зараз частина компаній відмовляється від укладання нових договорів, скорочує участь у тендерах або розриває чинні контракти. Це поступово зменшує конкуренцію і підвищує ризики зриву постачання.

У підсумку проблема виходить за межі юридичних дискусій і напряму впливає на енергетичну безпеку. Якщо поточна практика збережеться, забезпечення електроенергією державного сектору може стати нестабільним.

Раніше директор ТОВ «Євро Енерджі Трейд» Олександр Кудим заявив, що судова та правоохоронна практика у сфері публічних закупівель електроенергії вже змінює поведінку ринку і створює ризики для стабільного забезпечення державних установ.

