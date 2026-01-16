Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України

Сибіга: Допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист завдяки посиленню систем опалення та теплопостачання

Німеччина виділяє €60 млн для зимової та енергетичної підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

«Я високо ціную додатковий пакет допомоги Німеччини для України на суму €60 млн на зимовий період та енергетичну підтримку, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефул. Ця допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист завдяки посиленню систем опалення та теплопостачання, з особливим акцентом на прифронтових регіонах. Ми цінуємо незмінну солідарність Німеччини», – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.