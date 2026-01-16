Головна Країна Політика
search button user button menu button

Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Сибіга: Допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист завдяки посиленню систем опалення та теплопостачання

Німеччина виділяє €60 млн для зимової та енергетичної підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

«Я високо ціную додатковий пакет допомоги Німеччини для України на суму €60 млн на зимовий період та енергетичну підтримку, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефул. Ця допомога дозволить забезпечити нашим громадянам тепло та захист завдяки посиленню систем опалення та теплопостачання, з особливим акцентом на прифронтових регіонах. Ми цінуємо незмінну солідарність Німеччини», – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Читайте також:

Теги: енергетика Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: деталі від «Укренерго»
19 грудня, 2025, 10:41
У Німеччині за 2025 рік зафіксовано понад тисячу підозрілих польотів дронів
Німеччина порахувала кількість невідомих дронів за рік та дійшла однозначного висновку
22 грудня, 2025, 23:20
Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну
Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить – Financial Times
21 грудня, 2025, 19:58
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
4 сiчня, 06:28
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
«Світло тримається»: Відомі українці привітали енергетиків з днем енергетика
22 грудня, 2025, 21:31
Інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
30 грудня, 2025, 16:19
Уряд Німеччини категорично відкинув заяви Медведєва про можливе викрадення канцлера Фрідріха Мерца
Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував
6 сiчня, 07:24
Хорватія погодилася поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
9 сiчня, 16:23
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
Вчора, 14:07

Політика

РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua