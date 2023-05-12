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Польща ухвалила резолюцію про членство України в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща ухвалила резолюцію про членство України в НАТО
polskieradio.pl

Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу

Польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО. відповідне рішення ухвалено під час голосування Сенату у четвер, 11 травня, повідомляє Польське Радіо.

У документі наголошується, що, захищаючись від Росії, Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.

«Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО», – мовиться у резолюції Сенату Польщі.

Також зазначається, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати «набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей», має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Разом з тим, в документі сказано, що Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО. «Тому, якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами», – йдеться у резолюції.

Крім того, зазначається, що Фінляндію та Швецію «запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася».

«І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України», – йдеться у документі.

Нагадаємо, заступник міністра МЗС Польщі Пьотр Вавжик гадає, що якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України до Північноатлантичного альянсу, то нинішньої війни не було б.

Теги: Швеція росія Польща Німеччина армія радіо Естонія Латвія Литва Україна НАТО

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