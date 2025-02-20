«Укрнафта» реалізувала газ за заниженою удвічі ціною, що призвело до втрат у 121 млн грн

«Укрнафта» реалізувала газ за заниженою у два рази ціною

«Укрнафта» є найбільшим нафтовидобувним підприємством України

Державна «Укрнафта» 19 лютого реалізувала 9 млн куб. м природного газу за ціною 17 500 грн за 1 000 куб. м, що майже вдвічі нижче за ринковий рівень, зафіксований на торгах АТ «Укртрансгаз» у той же день (31 тис. грн за 1 000 куб. м). Про це свідчать дані Української енергетичної біржі, опубліковані колишнім директором Оператора ГТС Сергієм Макогоном.

За розрахунками, різниця у вартості становить 13 500 грн за 1 000 куб. м, що загалом спричинило втрати для державної компанії у розмірі 121 млн грн.

Як повідомлялося, «Укрнафта» є найбільшим нафтовидобувним підприємством України, контрольний пакет акцій якого належить державі в особі НАК «Нафтогаз України». Компанія щороку видобуває близько 1,5 млрд куб. м природного газу.