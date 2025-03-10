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Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: звіт Sipri

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: звіт Sipri
Зброю в Україну відправляли щонайменше 35 країн
фото з відкритих джерел

Україна є єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів зброї

Україна у період з 2020 до 2024 року стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь. Порівняно з 2015-2019 роками імпорт збільшився майже у сто разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру.

Після початку повномасштабної війни зброю в Україну відправляли щонайменше 35 країн. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020–2024 роках. Більшість зброї надійшла зі США (45%), Німеччини (12%) та Польщі (11%).

Серед десяти найбільших імпортерів зброї, Україна – єдина європейська держава. Тим часом загальний обсяг постачання зброї у світі залишився на тому ж рівні, що й у попередні роки: зростання імпорту в Європі та Америці було компенсоване зниженням в інших регіонах.

Експорт озброєнь із США збільшився на 21%, а їхня частка у світовому експорті зросла з 35% до 43%. У період з 2020 до 2024 року Штати постачали основні види озброєнь у 107 держав.

Вперше за два десятиліття найбільша частка експорту озброєнь США у цей період припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%). Проте найбільшим отримувачем озброєнь США стала Саудівська Аравія (12%).

Франція стала другим за величиною постачальником зброї у світі у 2020-24 роках, вона експортувала до 65 країн. Найбільше французької зброї купила Індія (28%), на другому місці – Катар (9,7%).

Експорт російського озброєння різко знизився (на 64%), країна опустила на третє місце у рейтингу. Росія постачала основні види озброєнь до 33 держав у 2020-2024 роках. Дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (38%), Китай (17%) та Казахстан (11%).

Китай був четвертим за величиною експортером зброї, на нього припадає 5,9% світового експорту.

Імпорт зброї європейськими членами НАТО більш ніж подвоївся (+105%). США поставили 64% цієї зброї, іншими основними постачальниками були Франція та Південна Корея (6,5%), Німеччина (4,7%) та Ізраїль (3,9%).

Нагадаємо, Міністерство оборони Україні підписало меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє системи протиповітряної оборони Iris-T.

До слова, глава оборонного та космічного підрозділу європейського авіаконцерну Airbus Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США шляхом закупівлі американських озброєнь.

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Теги: зброя імпорт Україна озброєння

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