Непрозорі торгівельні схеми «Нафтогазу» лягають на плечі українських платників податків – Омельченко

Омельченко зазначив, що інтеграція українського ринку з європейським дозволила б стимулювати власний видобуток газу, що стало б вигідним для всіх

Бюджет втрачає мільйони через непрозорі схеми торгівлі «Нафтогазу» – Центр Разумкова

Державні компанії продовжують працювати за схемами, які призводять до колосальних фінансових втрат, а наслідки лягають на плечі платників податків. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, 19 лютого державна «Укрнафта» продала 9 млн м³ природного газу за ціною 17 500 грн за 1 000 м³. У той же час, під час торгів «Укртрансгазу» ціна складала 31 000 грн за 1 000 м³. Таким чином, держкомпанія втратила 121 млн грн за один день.

«В Україні створений казковий ринок, коли для обраних приватних підприємств газ продається за ціною удвічі нижчою ніж купується державними підприємствами. Натомість усю цю схему мають покривати платники податків через Держбюджет під приводом фейкового ПСО», – зазначає Омельченко.

За словами експерта, головним інструментом таких схем є «Нафтогаз України», який використовується для перехресного субсидування приватного бізнесу під виглядом виконання соціальних функцій. Омельченко також зазначив, що інтеграція українського ринку з європейським дозволила б стимулювати власний видобуток газу, що стало б вигідним для всіх.

«Якщо б газовий ринок був інтегрований із ринком ЄС, тоді б приватні компанії сплачували ринкову ціну, власний газовидобуток йшов для населення, не відволікалися б величезні державні кошти на заповнення ПСГ й перехресне субсидування для ексклюзивних приватних роботодавців. Більше того, market coupling стимулював би видобуток власного газу, що було б вигідним для усіх», – пояснює Омельченко.

На його думку, через відмову від інтеграції газового ринку з ЄС Україна з 2022 року втратила близько 4 млрд м³ видобутку приватних компаній, а також мільярди доларів.

«Але деякі приватні особи від цього виграли по-крупному», – підсумовує Омельченко.

Раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко заявив, що необхідно переглянути механізм покладених на «Нафтогаз» спеціальних обовʼязків з постачання газу, бо він посилює фінансові проблеми компанії.