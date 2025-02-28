Дефіцит газу після атак РФ загрожує тарифам: депутат Кучеренко закликав включити «Укрнафту» до механізму пільгових поставок

Кучеренко вже направив відповідне депутатське звернення та закликав уряд негайно ухвалити це рішення

Включення «Укрнафти» до механізму пільгових поставок допоможе подолати дефіцит газу та втримати тарифи для населення – нардеп

Народний депутат Олексій Кучеренко закликав уряд терміново включити ПАТ «Укрнафта» до механізму пільгових поставок (ПСО), щоб захистити населення від зростання тарифів.

«Ви всі розумієте наскільки важливо зараз втримати ціну на газ для населення, тарифи на тепло та на електроенергію», – наголосив Кучеренко.

Він підкреслив, що минулого року керівництво «Нафтогазу» наполягало на переході до ринкових цін, але зараз зрозуміло, що це неможливо. Нині компанія змушена купувати значні обсяги газу в ЄС за високими цінами через недостатні запаси у підземних сховищах.

«Через низькі стартові запаси газу у ПСГ перед опалювальним сезоном 2024/2025, температури нижче норми та атаки на газову інфраструктуру, дефіцит групи НАК «Нафтогаз України» для підтримки рівня запасів ПСГ на кінець 2025 року на рівні минулого року складає 4,8 млрд м3», – зазначив депутат.

За його даними, ПАТ «Укрнафта» у 2024 році збільшила видобуток газу на 6,6% – до 1,168 млрд м³, реалізуючи всі обсяги за ринковими цінами. А включення цих ресурсів до системи ПСО дозволить частково компенсувати дефіцит «Нафтогазу».

«Враховуючи проблемний баланс газу державної компанії «Нафтогаз» вважаю, що одним з важливих варіантів «помʼякшення» ситуації має стати включення у механізм ПСО державної компанії «Укрнафта», яка входить у групу «Нафтогаз», – підкреслив депутат.

Кучеренко вже направив відповідне депутатське звернення та закликав уряд негайно ухвалити це рішення.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергосистеми через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі.

На його думку, Україні слід переглянути механізм газового ПСО, щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише «Нафтогазом», а й приватними компаніями.