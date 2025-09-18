Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20% – операційний директор Метінвесту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20% – операційний директор Метінвесту

Високі тарифи монополій і брак кадрів лишаються головними проблемами бізнесу в Україні – топменеджер Метінвесту

Одними із головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми - високі тарифи державних монополій, та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі. Про це розповів операційний директор компанії Метінвест Олександр Мироненко на Форумі промисловців, який організовував Forbes Ukraine.

«Ми постійно ведемо діалог щодо питання тарифів держмонополій. Звісно, я розумію необхідність підвищення тарифів. Але такі рішення мають враховувати інтереси великого бізнесу – щоб приватні компанії не компенсували неефективність державних підприємств. Важливо знаходити компроміси та спільно рухатися до розв’язання цієї проблеми», – зазначив він.

Ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі, за словами Мироненка, на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15–20%. «Він компенсується понаднормовою працею, роботою у вихідні та залученням підрядників. Це питання залишається відкритим, адже мобілізація потрібна для підтримання обороноздатності країни, і водночас вона обмежує можливості нарощувати виробництво», – наголосив він.

Проте, попри ці виклики, Метінвест зумів адаптуватися до умов воєнного часу: металургійні підприємства компанії нині працюють на 75% від довоєнної потужності. «Ми фактично відновили великі інвестиції в українські об’єкти. Цього року вклали 20 млн доларів у ремонт доменної печі на «Каметсталі», будуємо установку для згущення відходів на Північному ГЗК, що забезпечить його роботу на десятки років уперед. На наступний рік планується значна інвестиційна програма з відновлення українських фондів», – повідомив Мироненко.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.

У 2024 році компанія інвестувала $170,5 млн у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

Теги: тарифи інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оновлений тариф допоміг трохи зменшити заборгованість, вважає Прокіп
Борги на ринку електроенергії досі сягають десятків мільярдів
16 вересня, 18:05
За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку
Промисловці просять уряд закласти у держбюджет-2026 підтримку «Укрзалізниці»
16 вересня, 12:00
Після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
14 вересня, 14:45
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
13 вересня, 06:56
Україна потребує більше ресурсу газу
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
9 вересня, 17:07
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
5 вересня, 13:10
Олександр Водовіз наголосив, що нині перед компаніями ГМК стоїть питання не розвитку, а виживання
Український ГМК втратив половину обсягів через війну – топ-менеджер «Метінвест»
1 вересня, 13:30
Трамп має час подати апеляцію до Верховного суду до 14 жовтня
Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними
30 серпня, 07:42
Дональамп Трамп анонсував ову заяву щодо війни в Україні
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
22 серпня, 21:57

Бізнес

Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20% – операційний директор Метінвесту
Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув вже 20% – операційний директор Метінвесту
Без фінансової допомоги з держбюджету «Укрзалізниця» продовжить занепадати – аналітика
Без фінансової допомоги з держбюджету «Укрзалізниця» продовжить занепадати – аналітика
«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші
«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші
Скасування цінових обмежень покращить інвестиційний клімат України – Асоціація
Скасування цінових обмежень покращить інвестиційний клімат України – Асоціація
У «Дарниці» великі проблеми: відомий виробник ліків скорочує виробництво і людей
У «Дарниці» великі проблеми: відомий виробник ліків скорочує виробництво і людей
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua