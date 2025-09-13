Головна Світ Політика
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
фото з відкритих джерел

Заяву, що засуджує атаку РФ на Польщу, підписали більшість країн Європи

Країни-члени ООН засудили атаку Росії на Польщу, сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Конгрес США запровадити санкції проти РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 13 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

На Радбезі ООН засудили атаку РФ на Польщу 

Майже 50 країн-членів ООН засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. 

Босацький повідомив, що під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі. За його словами, вони становили серйозну загрозу для цивільних, інфраструктури та авіації, тому їх нейтралізували.

«Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі», – наголосив Босацький.

США підготували для G7 план для тиску на РФ

Сполучені Штати планують запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) посилити санкційний і тарифний тиск на Росію, зокрема, розробити механізм для конфіскації її заморожених активів. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на зміст пропозиції США.

США пропонують створити механізм, щоб використати близько $300 млрд заморожених російських суверенних активів, більшість з яких перебувають у Європі, для фінансування оборони України.

Також запропоновано запровадити вторинні тарифи в розмірі від 50% до 100% на імпорт і експорт товарів з Китаю та Індії, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення. Президент США Дональд Трамп готовий до такого кроку, але за умови, що Європа діятиме аналогічно.

Країни G7 обговорили санкції проти РФ

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) домовилися прискорити переговори щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України. Ця зустріч також включала обговорення нових санкцій та торговельних мит.

Під час зустрічі представники провідних економік світу обговорили не лише майбутнє конфіскованих коштів, але й заходи проти країн, які, на їх думку, допомагають Росії продовжувати війну. Серед варіантів, що розглядаються, використання прибутку від розміщення активів для надання Україні довгострокової фінансової допомоги.

Також, за інформацією джерел, обговорюються додаткові торговельні обмеження проти держав, які опосередковано сприяють російській військовій кампанії.

США закликатимуть ООН обмежити надання права на притулок

Сполучені Штати планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН закликати інші країни обмежити права на надання притулку. Ця ініціатива є частиною посилення імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа.

Згідно із заявою Державного департаменту США, Вашингтон пропонуватиме, щоб шукачі притулку подавали прохання у першій країні, до якої вони прибувають, замість того, щоб мати можливість обирати кінцеву країну призначення.

На думку представників США, чинна система є вразливою для зловживань «економічними мігрантами» та злочинними картелями, що призвело до глобальної міграційної кризи та порушення суверенітету держав.

Не чекати Трампа: Конгрес США може запровадити санкції проти РФ

Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій. Сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal закликав Конгрес діяти негайно.

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

Законопроєкт передбачає:

  • санкції проти російських олігархів;
  • санкції проти країн, які фінансують російську агресію, купуючи її нафту.

Ці заходи, як стверджує сенатор, повинні змусити Росію сісти за стіл переговорів.

