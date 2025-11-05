Головна Гроші Бізнес
Держава шукає управителя для «Моршинської»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ярослава Максименко зазначила, що не може зупинити процес підготовки конкурсу
До активів «Моршинською» не буде застосована процедура, передбачена законодавством для складних активів

Тимчасово виконуюча обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Ярослава Максименко повідомила, що конкурс на визначення управителя активами IDS Ukraine («Моршинська», «Миргородська») планують провести вже у листопаді. Після цього агентство має намір здійснити оцінку всього пулу активів компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українські новини».

«Ми сподіваємося оголосити конкурс протягом листопада. Конкурс буде оголошено на всі компанії. Були оцінені дві компанії, по всім іншим були проведені ринкові консультації. Після того, як актив буде продаватися, якщо конкурс пройде успішно, на що ми дуже сподіваємося, зважаючи на бажання не втрачати контроль над цим активом, буде проведена оцінка всього активу, який передається в управління. Це буде оцінка всього пулу активів», – сказала Максименко.

Однак це суперечить закону «Про АРМА», адже у ст. 19 згаданого закону прямо сказано, що «у разі якщо оцінка майна, переданого АРМА, не проводилася, агенція у строк не більше трьох робочих днів з дня підписання відповідного акта приймання-передачі ініціює проведення такої оцінки з метою визначення вартості майна».

Така вимога міститься і у п. 3 методичних рекомендацій щодо проведення конкурсу з відбору управителя (наказ АРМА від 29.09.2023 № 223), де також вказано, що уповноважена особа АРМА має спиратися на звіт про оцінку активів, визначаючи умови конкурсу. Адже його учасники повинні мати достовірну інформацію про вартість майна, за яке беруть відповідальність, і виходячи з неї розробляти свої програми управління.

Очільниця АРМА також підтвердила, що до активів «Моршинською» не буде застосована процедура, передбачена законодавством для складних активів, оскільки вона набуде чинності лише 31 січня 2026 року у складі нової редакції закону «Про АРМА». Ярослава Максименко зазначила, що не може зупинити процес підготовки конкурсу: «В мене немає завдання не шукати управителя для складних активів».

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору.

