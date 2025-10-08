Головна Країна Події в Україні
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
Активи товариства, включно з акціями, промисловим обладнанням та нерухомістю, були арештовані та передані в управління АРМА
АРМА шукає управителя для 87 % акцій «Дніпроважмашу»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок ринкових консультацій щодо пошуку управителя для 87,1017 % акцій акціонерного товариства «Дніпроважмаш». Це одне з найбільших машинобудівних підприємств України, розташоване в місті Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРМА.

Завод є важливим виробником обладнання для металургійних комбінатів, трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості. Активи товариства, включно з акціями, промисловим обладнанням та нерухомістю, були арештовані та передані в управління АРМА рішенням Шевченківського районного суду м. Києва.

Арешт відбувся в рамках кримінального провадження за статтею 111-2 КК України – «пособництво державі-агресору». За даними слідства, обладнання заводу незаконно передавалося до РФ для використання у військово-промисловому комплексі.

Крім того, під час недавнього огляду арештованого майна співробітники АРМА виявили протиправне використання активів, матеріали щодо чого вже передано правоохоронним органам для порушення окремої кримінальної справи.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора арештував і передав Агентству з розшуку та менеджменту активів 39 об’єктів нерухомості банку. Триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків голови правління банку у змові з іншими посадовцями банку організували розтрату вісьмох об’єктів нерухомості, що належали банківській установі. Наразі йому повідомлено про підозру. Раніше підозри також отримали ще шестеро співучасників, причетних до відчуження майна банку.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило, що довкола арештованої в Хорватії яхти Віктора Медведчука роками створювався порожній інформаційний галас, який не мав нічого спільного з реальною роботою агентства. Судно навіть не було поставлене на баланс АРМА, залишаючись лише арештованим активом. 

