Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ICC Ukraine закликала передбачити в бюджеті фінансування для пасажирських перевезень Укрзалізниці: так роблять всі країни Євросоюзу

Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) закликала уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: таке рішення може спричинити серйозні наслідки для економіки, зокрема скорочення ВВП, втрату валютної виручки та зниження конкурентоспроможності українського експорту. Про це йдеться у листі ICC Ukraine на адресу прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

У листі наголошується: у 2024 році експорт з України скоротився до 42 млрд доларів США, тоді як імпорт зріс до 71 млрд доларів. Це призвело до рекордного дефіциту торговельного балансу – 29 млрд доларів, або 69% від обсягу експорту. Прогноз на 2025 рік передбачає подальше погіршення ситуації – дефіцит може перевищити 100% експорту, і це критична економічна ситуація.

ICC Ukraine зазначає, що серед ключових причин падіння експорту — висока енергоємність виробництва, інфляційний тиск і зростання логістичних витрат. На думку організації, додаткове підвищення тарифів Укрзалізниці лише посилить негативний ефект.

«Підвищення тарифів на 37% може скоротити ВВП на 96 млрд грн, призвести до втрат бюджету понад 36 млрд грн і зменшення валютної виручки майже на 2,4 млрд доларів. Таким чином, підвищення тарифів суперечить державним інтересам та політиці економічної безпеки під час війни», – зазначається у зверненні з посиланням на розрахунки Інституту економічних досліджень.

У торговій палаті також наголосили, що Укрзалізниця фактично перекладає фінансування збиткових пасажирських перевезень на промисловість. Зокрема, у 2024 році збитки пасажирського сегмента перевищили 18 млрд грн, у 2025 році прогнозуються на рівні 22 млрд грн, а у 2026 році – понад 25 млрд грн.

«Перекладання цих витрат на реальний сектор економіки через підвищення вантажних тарифів означатиме новий удар по експорту, виробництву та зайнятості.  Якщо державна позиція полягає у збереженні соціально доступних пасажирських тарифів, то збитки, які виникають у результаті такого рішення, мають бути повністю компенсовані з державного бюджету, як це робиться у країнах ЄС. Відповідні видатки мають бути передбачені в держбюджеті 2026 року та в наступних роках, і це має стати системною практикою. Зараз ми маємо ефект «прихованого податку на експорт» – коли промисловість фінансує пасажирські збитки, втрачаючи при цьому ринки збуту, робочі місця і валютні надходження, критично необхідні для України», – наголошено у листі.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для Укрзалізниці за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

