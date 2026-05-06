Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп

Христина Жиренко
Проблеми з підстанціями залишаються вузьким місцем для нової генерації – експерт

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що одним із ключових бар’єрів для введення нових генеруючих потужностей є обмеження в мережах, і вирішити цю проблему може дозвіл інвесторам самостійно будувати підстанції для приєднання.

За його словами, уряд наразі розглядає можливість дозволити компаніям, які планують підключення нової генерації, самостійно зводити необхідну інфраструктуру. Це дозволить зменшити навантаження на оператора мережі і прискорити процес приєднання.

«Сьогодні в уряді розглядають можливість дозволити субʼєктам, які мають намір приєднати нові власні потужності до енергосистеми самостійно будувати підстанції для підключення до мережі. Це зменшить навантаження на оператора мережі», – зазначив Прокіп.

Експерт пояснив, що такий підхід також дасть змогу замовникам самостійно обирати підрядників, що посилить конкуренцію на ринку і потенційно знизить вартість робіт. Водночас головний ефект полягає у скороченні строків будівництва підстанцій і швидшому підключенні нової генерації.

«Компанії-замовники самі зможуть обирати підрядників, що, безумовно посилюватиме конкуренцію. А конкуренція – це завжди нижча ціна. Але ключовим є можливість прискорення будівництва цієї інфраструктури та прискорення підключення нової генерації до мережі», – наголосив він.

Раніше Олександр Трохимець, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що вдосконалення процесу підключення підстанцій та іншої інфраструктури до мережі допоможе пришвидшити підключення генерації.

