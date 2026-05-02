Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Без зміни прайс-кепів ринок ризикував втратити імпорт і знову отримати дефіцит електроенергії – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Без зміни прайс-кепів ринок ризикував втратити імпорт і знову отримати дефіцит електроенергії – експерт
Підвищення прайс-кепів є критично важливим для стимулювання імпорту електроенергії
фото: depositphotos.com

Без перегляду цінових обмежень Україна зіткнулася б із ще більшим дефіцитом електроенергії, вважає Омельченко 

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підтримує рішення щодо підвищення граничних цінових обмежень (прайс-кепів), наголошуючи на їхній ролі у забезпеченні балансу енергосистеми.

«Прайс-кепи це граничні ціни, які встановлює держава», – пояснив експерт, підкресливши, що вони не є фактичною ціною електроенергії, а лише верхньою межею для роботи ринку.

За його словами, без перегляду цінових обмежень Україна зіткнулася б із ще більшим дефіцитом електроенергії.

«Якщо б ціни обмежувати і не підняли б, Регулятор цю стелю з 1 травні, що б ми мали? Ми мали б просто обмеження електричної енергії і для промисловості і для населення, значною мірою», – наголосив Омельченко.

Він додав, що підвищення прайс-кепів є критично важливим для стимулювання імпорту електроенергії та інвестицій у генерацію, адже в умовах дефіциту потужності саме ринкові сигнали визначають можливість стабільного енергопостачання.

Раніше голова НКРЕКП Юрій Власенко у Верховній Раді заявив, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії є необхідним кроком для підтримки роботи генерації у періоди дефіциту.

Теги: НКРЕКП імпорт енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Без зміни прайс-кепів ринок ризикував втратити імпорт і знову отримати дефіцит електроенергії – експерт
Без зміни прайс-кепів ринок ризикував втратити імпорт і знову отримати дефіцит електроенергії – експерт
У березні державний борг України зріс на десятки мільярдів гривень
У березні державний борг України зріс на десятки мільярдів гривень
Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки
Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки
Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень
Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень
Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico
Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua