Без зміни прайс-кепів ринок ризикував втратити імпорт і знову отримати дефіцит електроенергії – експерт

Без перегляду цінових обмежень Україна зіткнулася б із ще більшим дефіцитом електроенергії, вважає Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підтримує рішення щодо підвищення граничних цінових обмежень (прайс-кепів), наголошуючи на їхній ролі у забезпеченні балансу енергосистеми.

«Прайс-кепи це граничні ціни, які встановлює держава», – пояснив експерт, підкресливши, що вони не є фактичною ціною електроенергії, а лише верхньою межею для роботи ринку.

За його словами, без перегляду цінових обмежень Україна зіткнулася б із ще більшим дефіцитом електроенергії.

«Якщо б ціни обмежувати і не підняли б, Регулятор цю стелю з 1 травні, що б ми мали? Ми мали б просто обмеження електричної енергії і для промисловості і для населення, значною мірою», – наголосив Омельченко.

Він додав, що підвищення прайс-кепів є критично важливим для стимулювання імпорту електроенергії та інвестицій у генерацію, адже в умовах дефіциту потужності саме ринкові сигнали визначають можливість стабільного енергопостачання.

Раніше голова НКРЕКП Юрій Власенко у Верховній Раді заявив, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії є необхідним кроком для підтримки роботи генерації у періоди дефіциту.