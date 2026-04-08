Київщина: графіки відключення світла 9 квітня 2026 року

Наталія Порощук
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Завтра, 9 квітня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
  • 1.2 черга – без світла з 10:30 до 11:00;
  • 2.1 черга – без світла з 21:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 21:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 15:00 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30;
  • 4.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Зауважимо, 9 квітня 2026 року у всіх областях України з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

