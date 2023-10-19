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Глобальний договір ООН нагородив ДТЕК за будівництво Тилігульської ВЕС в умовах війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глобальний договір ООН нагородив ДТЕК за будівництво Тилігульської ВЕС в умовах війни
В церемонії нагородження брав участь Артем Смирнов, керівник департаменту з капітального будівництва ДТЕК ВДЕ
фото: ДТЕК

ДТЕК ВДЕ стала одним з переможців конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку-2023» у категорії «Планета»

Глобальний договір ООН в Україні нагородив компанію ДТЕК ВДЕ за реалізацію першої черги проєкту ДТЕК Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє компанія з посиланням на Глобальний договір ООН в Україні.

«Тилігульська вітроелектростанція – це унікальний проєкт, перший у світі вітропарк, побудований в умовах повномасштабної війни. Вся наша команда наразі працює над залученням інвестицій та підготовку до реалізації нашої мрії – будівництво другої черги Тилігульскої ВЕС потужністю 384 МВт. Дякую за високе визнання результатів праці всієї команди ДТЕК ВДЕ», – прокоментував керівник департаменту з капітального будівництва ДТЕК ВДЕ Артем Смирнов.

Зазначається, що ДТЕК ВДЕ стала одним з переможців конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку-2023» у категорії «Планета». Нагороди отримують найкращі проєкти, які були реалізовані для досягнення цілей сталого розвитку і в партнерстві бізнесу, державного та громадського секторів.

Цього року серед учасників конкурсу, окрім України, було ще понад 10 європейських країн.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області.

Теги: ДТЕК

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