Експартнер Коломойського і Боголюбова звернувся до послів Британії та США через продаж порту «Боріваж»

Експартнер Коломойського заявив, що нинішнє керівництво «ПриватБанку» не здійснило необхідних заходів для повернення активу у власність держави

Колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ «ПриватБанк» Олексій Мартинов звернувся з публічним зверненням до послів Британії та США в Україні. Він закликав втрутитися в ситуацію щодо продажу кредитів ТОВ «Боріваж», які були видані під заставу зернового терміналу в порту «Південний». На його думку, цей процес може завдати значних збитків Україні. Про це йдеться в листі Мартинова, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

У своєму зверненні Мартинов зазначив, що кредити на суму понад 5 мільярдів гривень виставлені на продаж з метою передачі активу в руки осіб, пов’язаних із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським. Водночас, за словами Мартинова, реальна вартість терміналу складає понад 15 млрд гривень, а його продаж за заниженою ціною може спричинити фінансові втрати для держави.

Експартнер Коломойського заявив, що нинішнє керівництво «ПриватБанку» не здійснило необхідних заходів для повернення активу у власність держави, попри судові рішення та кримінальні провадження, які розглядають зазначену ситуацію. За його словами, Вищий антикорупційний суд України раніше заборонив продаж кредитів ТОВ «Боріваж», однак аукціон, як стверджує Мартинов, все одно відбувається.

У зверненні він також наголосив на стратегічній важливості зернового терміналу для України, особливо в умовах війни, коли експорт агропродукції є ключовим джерелом надходжень до бюджету.

Він також закликав передати актив в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами, аби запобігти його передачі особам, які, за його словами, причетні до сумнівних схем.

Мартинов наголошує, що лише втручання міжнародних партнерів зможе запобігти подальшим зловживанням і захистити інтереси держави.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ висвітлювались дані про причетність бізнесмена Геннадія Боголюбова до спроб заволодіння портом «Боріваж» та не повертати ПриватБанку раніше отримані кредити.

У 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт «Боріваж» в 340 млн доларів. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

До слова, колишній акціонер «Привату» звернувся до Зеленського через продаж порту «Боріваж».