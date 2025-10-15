Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік

Черговий сумний рекорд: від початку року експорт металобрухту виріс на 54% і вже досягнув минулорічного показника

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшили експорт брухту чорних металів на 54,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 311,84 тис. т. Показник вже перевищив загальний обсяг відвантажень за минулий рік на понад 18 тис. т. Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

Ключовим напрямком експорту залишається Польща: за 9 місяців на польський ринок спрямовано 83,5% від загального обсягу експорту. Це на 49,5% більше порівняно з січнем-вереснем 2024 року.

Нагадаємо, у 2024 році експорту брухту з України зріс на 60% порівняно з 2023 роком – до 293,2 тис. т. У 2023 році обсяги відвантажень сировини за кордон перевищили 182,5 тис. т, що в 3,4 раза більше р./р. Ключовим споживачем сировини минулого року так само була Польща (248,6 тис. т).

В останні роки Польща фактично стала транзитним майданчиком для українського брухту, який далі прямує до Туреччини в обхід експортного мита у €180/т. Дані показують, що у 2024 році експорт польського брухту до Туреччини зріс більш ніж удвічі – до 529 тис. т проти 228 тис. т роком раніше, а з 2022-го обсяги збільшилися майже утричі. Одночасно різко зріс імпорт сировини з України: з 15,6 тис. т у 2022 році до 159 тис. т у 2023-му та 251 тис. т у 2024-му. Така динаміка вказує на ймовірний реекспорт українського металобрухту через Польщу до турецьких металургійних комбінатів.

Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила понад 2 млрд бюджетних надходжень у 2024 році. У цьому році втрати бюджету сягнули вже 3 млрд грн. Через це Мінекономрозвитку винесло на розгляд пропозицію щодо тимчасової заборони на експорт брухту, яка була підтримана економістами та промисловцями.