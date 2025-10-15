Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік

Черговий сумний рекорд: від початку року експорт металобрухту виріс на 54% і вже досягнув минулорічного показника  

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшили експорт брухту чорних металів на 54,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 311,84 тис. т. Показник вже перевищив загальний обсяг відвантажень за минулий рік на понад 18 тис. т. Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

Ключовим напрямком експорту залишається Польща: за 9 місяців на польський ринок спрямовано 83,5% від загального обсягу експорту. Це на 49,5% більше порівняно з січнем-вереснем 2024 року. 

Нагадаємо, у 2024 році експорту брухту з України зріс на 60% порівняно з 2023 роком – до 293,2 тис. т. У 2023 році обсяги відвантажень сировини за кордон перевищили 182,5 тис. т, що в 3,4 раза більше р./р. Ключовим споживачем сировини минулого року так само була Польща (248,6 тис. т).

В останні роки Польща фактично стала транзитним майданчиком для українського брухту, який далі прямує до Туреччини в обхід експортного мита у €180/т. Дані показують, що у 2024 році експорт польського брухту до Туреччини зріс більш ніж удвічі – до 529 тис. т проти 228 тис. т роком раніше, а з 2022-го обсяги збільшилися майже утричі. Одночасно різко зріс імпорт сировини з України: з 15,6 тис. т у 2022 році до 159 тис. т у 2023-му та 251 тис. т у 2024-му. Така динаміка вказує на ймовірний реекспорт українського металобрухту через Польщу до турецьких металургійних комбінатів.

Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила понад 2 млрд бюджетних надходжень у 2024 році. У цьому році втрати бюджету сягнули вже 3 млрд грн. Через це Мінекономрозвитку винесло на розгляд пропозицію щодо тимчасової заборони на експорт брухту, яка була підтримана економістами та промисловцями.

Теги: експорт імпорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
9 жовтня, 13:30
У Севастополі на АЗС ТЭС бензин продають по 30 літрів на авто або каністру
Криза із пальним у Криму. Окупаційна влада визнала: ситуація складна
29 вересня, 10:40
Ірак відновив експорт курдської нафти до Туреччини після понад дворічної перерви
Ірак відновив експорт курдської нафти до Туреччини після понад дворічної перерви
27 вересня, 12:34
На внутрішньому ринку України спостерігається подорожчання м’яса різних категорій
Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників
25 вересня, 09:41
Українські виробники молочної продукції зіштовхнулися з падінням експорту та конкуренцією дешевих американських товарів на ринку ЄС
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку
25 вересня, 05:01
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
24 вересня, 18:28
Аргентина тимчасово скасувала експортні мита на сою та зернові
Аргентина скасувала мита на експорт сої: українські аграрії втрачають конкурентоспроможність
24 вересня, 08:49
Європейські цукровари скаржаться на падіння цін через надлишковий український експорт
ЄС скаржиться, що втрачає прибутки через український експорт цукру
23 вересня, 15:33
Операційний директор компанії «Метінвест» Олександр Мироненко
Через безконтрольний експорт металобрухту Україна втрачає можливості для розвитку – СОО Метінвесту
17 вересня, 12:25

Бізнес

Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік
Експорт металобрухту б’є рекорди: показник вже перевищив минулий рік
Коболєв відмовився сплатити податки на десятки мільйонів гривень – ексголова «Нафтогазу»
Коболєв відмовився сплатити податки на десятки мільйонів гривень – ексголова «Нафтогазу»
Названо фігурантів розшуку, що керують сотнями компаній в Україні
Названо фігурантів розшуку, що керують сотнями компаній в Україні
ОПЗ потрібно продавати як робочий завод, а не як металобрухт – партнер АГТ
ОПЗ потрібно продавати як робочий завод, а не як металобрухт – партнер АГТ
Директор Центру транспортних стратегій пояснив, як треба вирішити проблему збитків Укрзалізниці
Директор Центру транспортних стратегій пояснив, як треба вирішити проблему збитків Укрзалізниці
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua