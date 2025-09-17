Через безконтрольний експорт металобрухту Україна втрачає можливості для розвитку – СОО Метінвесту

Бюджет України втрачає 900 доларів валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту – операційний директор компанії «Метінвест»

Безконтрольний експорт брухту перетворився у справжню проблему для української економіки, адже якщо на початку війни обсяги експорту становили 4 тисячі тонн на місяць, то зараз вони зросли до 50 тисяч. Про це розповів операційний директор компанії «Метінвест» Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.

«З кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько 800–900 доларів валютного виторгу. Ці кошти могли б залишатися в економіці країни, якби брухт перероблявся на українських підприємствах і йшов на внутрішній ринок або експортувався вже як готова продукція, створюючи нові можливості для розвитку національного виробника», – зауважив Мироненко.

Як відомо, зараз українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. При цьому обсяг експорту лише зростає: у 2024 році обсяг склав близько 500 тис. тонн. Через безконтрольне вивезення, яке іноді відбувається за «сірими» схемами, бюджет України вже втратив 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах «зеленого курсу».