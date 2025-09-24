Головна Гроші Бізнес
Аргентина скасувала мита на експорт сої: українські аграрії втрачають конкурентоспроможність

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Аргентина тимчасово скасувала експортні мита на сою та зернові
фото: Freepik

Аргентина обнулила експортні мита на сою та кукурудзу, що різко загострює конкуренцію для українських аграріїв на світових ринках

Тимчасове скасування Аргентиною мита на зерно й олійні культури робить її продукцію дешевшою та привабливішою для покупців. Українські експортери сої та олії опинилися в невигідному становищі, адже не можуть конкурувати з агресивною ціновою політикою південноамериканських постачальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  ASAP Agri.

Аргентина, найбільший у світі експортер соєвої олії та шроту й третій за обсягами постачальник кукурудзи, тимчасово скасувала експортні мита на зерно, олійні культури та похідні продукти. Пільговий режим діятиме до 31 жовтня або до моменту досягнення $7 млрд податкового послаблення.

Відповідно експортні ставки у 9,5% на пшеницю, кукурудзу та ячмінь, а також 26% на сою і 24,5% на соєвий шрот та олію – призупинено. Це миттєво знизило FOB-значення й різко підвищило конкурентоспроможність аргентинської продукції на світових ринках, пише ASAP Agri.

«Аргентинські експортери раптово можуть пропонувати сою та продукти її переробки значно дешевше. Як наслідок, міжнародні ціни на соєвий комплекс, імовірно, опиняться під тиском», – пояснив керівник департаменту олійних культур Atria Brokers Віталій Лавров.

За його словами, для України це прямий удар на тлі невизначеності з власним 10% експортним митом. «За більш агресивного ціноутворення аргентинських соєвих бобів українська олійна втрачає конкурентоспроможність у ключових напрямках, як-от Єгипет. Це фактично зупиняє нові контракти, а відсутність експортного попиту дозволятиме переробникам тиснути на внутрішні ціни вниз», – наголосив експерт.

Нагадаємо, що ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, заводи закриваються, а прибутки знижуються. Європейські цукровари звинувачують у цьому український експорт та політику ЄС щодо імпорту. 

«Якщо ціни не скоригуються, ми побачимо, як по всій Європі закривається ще більше цукрових заводів», – сказав генеральний менеджер Cristalco, комерційного підрозділу великого виробника Cristal Union& П’єр-Анрі Дітц.

Європейська цукрова промисловість опинилася у кризі: через падіння цін, зростання витрат на виробництво та регуляторний тиск кілька заводів вже закрито. За даними Financial Times, ціни на цукор у Європі впали більш ніж на третину з минулого літа – до 536 €/т. Французькі та німецькі компанії зафіксували падіння прибутків на 62–85%.

