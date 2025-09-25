Головна Гроші Бізнес
Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників
На внутрішньому ринку України спостерігається подорожчання м’яса різних категорій
фото: Latifundist.com

Через скорочення поголів’я свиней на внутрішньому ринку Україна активніше закуповує м’ясо за кордоном, зокрема у Данії, Польщі та Нідерландах

За вісім місяців 2025 року імпорт свіжої та мороженої свинини до України склав 14,9 тис. т – у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лише у серпні ввезено 4,6 тис. т м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу».

За даними асоціації найбільші обсяги закупівель припали на липень та серпень – разом 7,7 тис. т. У перші два тижні вересня імпорт склав ще 3,2 тис. т, а експерти прогнозують, що до кінця року обсяги закупівель сягнуть щонайменше 25 тис. т, причому основна частка постачань припаде на другу половину року.

Головні постачальники свинини до України – Данія, Польща та Нідерланди. Основною причиною зростання імпорту стало скорочення поголів’я свиней узимку до 4,5 млн голів, переважно у господарствах населення, що спричинило дефіцит на внутрішньому ринку та зростання цін.

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід становили 98–100 грн/кг залежно від регіону, що на 34% більше від початку року та на 60% у річному вимірі. Водночас у країнах ЄС спостерігається зниження вартості живця, що робить їхні ринки привабливими для українських закупівель.

Скорочення імпорту можливе лише за умови поступового нарощення поголів’я свиней в Україні, що у перспективі також стабілізує внутрішні ціни. Станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн свиней – на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст у 330 тис. голів від початку року, ринкова пропозиція лишається обмеженою: 65% поголів’я нині припадає на підприємства.

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення та через воєнні дії на Сході значно скоротилося поголів’я великої рогатої худоби та свиней, особливо у промислових господарствах. Це призвело до дефіциту на внутрішньому ринку та зростання закупівельних цін на основні види м’яса.

У 2025 році середні ціни на яловичину, свинину та курятину перевищують минулорічні на 20–40%. Подорожчання дешевших видів м’яса впливає і на преміальні категорії, а сезонний попит восени може ще більше підштовхнути ціни.

Основними факторами підвищення вартості називають: скорочення поголів’я худоби через бойові дії, сезонне зростання попиту, витрати на корм і логістику, а також вплив світових цінових тенденцій на м’ясному ринку.

Теги: свині Данія Нідерланди імпорт Польща

Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників
Імпорт свинини в Україну досяг рекордних показників
