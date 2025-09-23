Головна Гроші Бізнес
ЄС скаржиться, що втрачає прибутки через український експорт цукру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Європейські цукровари скаржаться на падіння цін через надлишковий український експорт
Європейські виробники цукру скаржаться на падіння цін через надлишковий український експорт і зростання витрат

Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, заводи закриваються, а прибутки знижуються. Європейські цукровари звинувачують у цьому український експорт та політику ЄС щодо імпорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Якщо ціни не скоригуються, ми побачимо, як по всій Європі закривається ще більше цукрових заводів», – сказав генеральний менеджер Cristalco, комерційного підрозділу великого виробника Cristal Union& П’єр-Анрі Дітц.

Європейська цукрова промисловість опинилася у кризі: через падіння цін, зростання витрат на виробництво та регуляторний тиск кілька заводів вже закрито. За даними Financial Times, ціни на цукор у Європі впали більш ніж на третину з минулого літа – до 536 €/т. Французькі та німецькі компанії зафіксували падіння прибутків на 62–85%.

«Сьогодні існує дуже сильна невідповідність між екологічною політикою ЄС і його торговельною політикою, яка постійно збільшує імпорт цукру без мит із країн, що не застосовують ті самі екологічні норми», – пояснив комерційний директор Tereos Давід Суріо.

Генеральний менеджер Cristalco П’єр-Анрі Дітц зазначає, що надлишковий український експорт цукру, понад 1 млн тонн за два роки, став одним із головних чинників зниження цін. Брюссель погодився скоротити імпортні квоти з України на 80% з липня 2025 року.

Крім того, зростання витрат на енергоносії та сільськогосподарські ресурси, а також вимоги ЄС щодо екології підвищують собівартість цукру у Європі. Комерційний директор Tereos Давід Суріо зазначив, що існує дисбаланс між екологічною політикою та торговельними правилами ЄС, який посилює кризу.

Зазначимо, на світових біржах ф'ючерси на цукор-сирець досягли найнижчого рівня за останні два місяці. Відомо, що падіння цін відбувається через те, що інвестори роблять ставку на надлишок поставок від провідного постачальника Бразилії.

Нагадаємо, що з початку тижня українські фермери почали продавати картоплю за нижчими цінами: середній відпуск варіюється від 9 до 16 грн/кг.

За даними експертів проєкту EastFruit, падіння цін на картоплю пов’язане зі стартом збиральних робіт в основних регіонах та збільшенням пропозиції пізніх сортів на внутрішньому ринку. Відпускні ціни вже знизились у середньому на 10% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 9–16 грн/кг ($0,22–0,39/кг).

Фермери відзначають, що покупці стали більш вимогливими до якості продукції. Якщо минулого року легко продавалась навіть дрібна картопля, то зараз така продукція майже не користується попитом. Найбільш затребувані великі партії середнього калібру.

