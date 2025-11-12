Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки відключень світла 13 листопада у Києві

Завтра, 13 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 13 листопада

1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

3.1 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

3.2 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.1 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;

4.2 черга – без світла з 13:30 до 17:30;

5.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

5.2 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

6.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.