Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключень світла 13 листопада у Києві

Завтра, 13 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 13 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 13:30 до 17:30;
  • 5.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.
Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

