Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Попри відсутність відключень 29 березня, енергетики закликали громадян раціонально користуватися електроенергією

В Україні 29 березня відключення електроенергії не прогнозуються. Як повідомили в «Укренерго», у неділю заходи обмеження споживання застосовувати не планують, пише «Главком».

Водночас енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією та за можливості вмикати потужні електроприлади у вечірні години – з 18:00 до 21:00.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, загальна вартість планів стійкості разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Раніше стало відомо, що Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.