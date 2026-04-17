Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться

Завтра, 18 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: відключення світла електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварійні відключення світла 6 квітня. «Укренерго» зробило заяву
Аварійні відключення світла 6 квітня. «Укренерго» зробило заяву
6 квiтня, 15:34
Унаслідок атаки РФ без світла залишилося 16,7 тис. родин
РФ атакувала енергосистему Одещини: зафіксовано значні руйнування
6 квiтня, 11:47
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року
2 квiтня, 20:17
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
23 березня, 19:53
Енергетики працюють у посиленому режимі
У шести областях зафіксовані масові відключення світла
23 березня, 11:26
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
21 березня, 08:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 21 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
20 березня, 19:10
Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію
«Компенсація за відключення світла». «Укренерго» попередило про фейк
20 березня, 07:41
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 19 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
18 березня, 18:51

Події в Україні

Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua