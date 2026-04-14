Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У перший повний день блокади США в Ормузькій протоці судна почали змінювати маршрути, а рух через стратегічний водний шлях різко скоротився. Про це повідомляє Reuters та АР, передає «Главком».

Зокрема, нафтовий танкер Rich Starry, який увійшов у протоку, змінив пункт призначення. Спочатку він прямував до Оману, але згодом перестав передавати ці дані через систему відстеження.

Подібні дії зафіксовані і серед інших суден. Аналітики зазначають, що кораблі, особливо так званого тіньового флоту, часто змінюють сигнали або приховують маршрути, щоб уникнути санкцій.

Водночас, за даними військових США, у перші 24 години блокади жодне судно фактично не пройшло через обмеження. Також повідомляється, що частину суден розвернули назад або змусили змінити курс.

До початку конфлікту через протоку щодня проходило понад 130 суден, однак зараз рух становить лише невелику частину від цього рівня .

Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків. Вартість страхування військових ризиків залишається високою, а умови покриття переглядаються кожні 48 годин .

Очікується, що в найближчий час комерційний рух у протоці залишатиметься мінімальним або повністю зупиненим.

Як повідомлялось, продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередила, що затяжна криза в Ормузькій протоці може спричинити глобальну агропродовольчу катастрофу.

Теги: нафта США Іран обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua