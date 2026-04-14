Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав

У перший повний день блокади США в Ормузькій протоці судна почали змінювати маршрути, а рух через стратегічний водний шлях різко скоротився. Про це повідомляє Reuters та АР, передає «Главком».

Зокрема, нафтовий танкер Rich Starry, який увійшов у протоку, змінив пункт призначення. Спочатку він прямував до Оману, але згодом перестав передавати ці дані через систему відстеження.

Подібні дії зафіксовані і серед інших суден. Аналітики зазначають, що кораблі, особливо так званого тіньового флоту, часто змінюють сигнали або приховують маршрути, щоб уникнути санкцій.

Водночас, за даними військових США, у перші 24 години блокади жодне судно фактично не пройшло через обмеження. Також повідомляється, що частину суден розвернули назад або змусили змінити курс.

До початку конфлікту через протоку щодня проходило понад 130 суден, однак зараз рух становить лише невелику частину від цього рівня .

Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків. Вартість страхування військових ризиків залишається високою, а умови покриття переглядаються кожні 48 годин .

Очікується, що в найближчий час комерційний рух у протоці залишатиметься мінімальним або повністю зупиненим.

Як повідомлялось, продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередила, що затяжна криза в Ормузькій протоці може спричинити глобальну агропродовольчу катастрофу.