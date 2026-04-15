На Вишгородщині 19-річний запустив феєрверк і влаштував пожежу (фото)

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства

У селі Іванків Вишгородського району Київської області місцеві жителі викликали поліцію через феєрверк, який запустили поблизу річки, що призвело до пожежі. Про це 15 квітня повідомили у поліції Київщини, інформує «Главком».

Підозрюваним виявився 19-річний місцевий житель. За попередніми даними поліції, перебуваючи поблизу річки, він активував побутовий феєрверк у вигляді свічки, внаслідок чого зайнявся трав’яний настил.

«Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Речові докази вилучено», – йдеться у повідомленні.

На Вишгородщині феєрверк спричинив підпал трави фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства – ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Покарання може бути у вигляді штрафу (від 17 до 34 тис. грн), пробаційного нагляду або обмеження волі до п'яти років.

Нагадаємо, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників.

До слова, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах карається штрафами від 3 060 до 6 120 гривень. Посадовці можуть отримати штраф від 15 300 до 20 400 гривень.