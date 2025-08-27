Головна Гроші Бізнес
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
За інформацією Державного бюро розслідувань, колишні посадовці Держгеокадастру разом із тодішнім керівництвом ДГ «Дніпро» реалізували схему незаконного вилучення понад 500 гектарів державних земель

Державне підприємство Дослідне господарство «Дніпро» Інституту зрошуваного землеробства НААН України, яке фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного відчуження землі, перебуває у процедурі банкрутства. Відповідні дані містяться у відкритому реєстрі юридичних осіб.

При цьому банкротувати його почали ще у 2022 році, фактично одразу після реалізації схеми з незаконного вилучення понад 500 гектарів державних земель.

Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства фото 1

Хоча весь цей час ДГ «Дніпро» продовжувало зберігати свою дохідність. У 2023 році, дохід господарства сягнув 87,4 млн грн, у 2024 - 85,1 млн грн.

За інформацією Державного бюро розслідувань, колишні посадовці Держгеокадастру разом із тодішнім керівництвом ДГ «Дніпро» реалізували схему незаконного вилучення понад 500 гектарів державних земель. З них 239 гектарів вартістю близько 24 млн грн були безоплатно передані підставним особам, після чого більшість ділянок опинилася у власності одного бенефіціара та пов’язаних з ним осіб. У підсумку вони зосередили 106 земельних ділянок загальною площею 206 гектарів.

За даними ЕП, справі про розкрадання підозри повідомлено:

  • Роману Лещенку, колишньому голові Держгеокадастру України (службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ),
  • Дмитру Свердліну, екскерівнику ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області, нині депутату міськради (заволодіння держмайном, ч. 5 ст. 191 ККУ),
  • Володимиру Гавриленку, екскерівнику районного відділу Держгеокадастру (заволодіння держмайном, ч. 5 ст. 191 ККУ),
  • Олександру Овсюку, колишньому директору “ДГ «Дніпро»” (заволодіння держмайном, ч. 5 ст. 191 ККУ).
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства фото 2

Максимальне покарання за цими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів, а ДБР вживає заходів для повернення земель у державну власність.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

