90-річна матір нардепа продавала товари для фортифікацій з гігантською націнкою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Журналісти встановили, що на роботах зі зведення оборонних ліній у Сумській та Запорізькій областях держава могла втратити десятки мільйонів гривень
фото: Ігор Молоток

Компанія 90-річної матері нардепа з гігантською націнкою продавала товари для фортифікацій на Сумщині – розслідування

Компанія, яка будувала фортифікації на Сумщині, закуповувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов’язаних із народним депутатом Ігорем Молотком. Зокрема, одна з цих фірм, яка продавала товари з чималою націнкою, була записана на його 90-річну матір. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, пише «Главком».

Журналісти встановили, що на роботах зі зведення оборонних ліній у Сумській та Запорізькій областях держава могла втратити десятки мільйонів гривень.

Схеми з фірмами, пов’язаними з нардепом

Компанія ТОВ «ТД «Дінастія», що отримала близько 126 млн грн на облаштування оборонних рубежів у Сумській області, закупила матеріали на понад 40 млн грн у фірми «Шостстройресурс». Цю компанію згодом записали на матір нардепа Ігоря Молотка. За даними розслідування, «Шостстройресурс» купувала товари у виробника і перепродавала їх ТОВ «ТД «Дінастія» з чималою націнкою.

Крім цього, підрядник купував протитанкові піраміди у компанії ТОВ «Норд Трек». Ця фірма, судячи з декларації нардепа, платить зарплату його співмешканці. На цій схемі, за підрахунками журналістів, держава могла втратити щонайменше 9,5 млн грн.

Як відомо, Ігор Молоток є депутатом з 2012 року. У Верховній Раді він входить до комітету з питань бюджету, а обрався як мажоритарник від Сумської області.

У відповіді журналістам нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності цих компаній, не впливав на їхнє отримання замовлень і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.



