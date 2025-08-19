Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри

За словами правоохоронців, посадовці ухвалювали рішення про інвалідність, заробляючи на цьому до останнього дня існування комісії

Правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію та Офіс генерального прокурора.

Ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку. «Посадовці ухвалювали рішення про інвалідність буквально «на прощання», заробляючи на цьому до останнього дня існування комісії. Для цього використовувалися підроблені направлення та довідки, які дозволяли ухвалювати рішення без фактичного медичного огляду», – йдеться в дописі.

Посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Правоохоронці викрили всю ієрархію масштабної схеми до якої причетні голова Центральної МСЕК, його заступник, четверо членів комісії, сімейний лікар та лікар-стажист однієї з київських лікарень. Слідчі довели зв’язок сімейного лікаря з керівництвом МСЕК і той факт, що саме очільник відомства організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025 року, в останні дні перед ліквідацією МСЕК, схема продовжувала працювати.

Сімейний лікар вносив завідомо неправдиві відомості у документи, а керівництво МСЕК їх легалізовувало. Таким чином оформлювали пенсії та звільнення від військової служби. У серпні 2025 року проведено понад десяток одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено документи, печатки, електронні носії та інші докази злочинної діяльності.

Правоохоронці вилучили документи, печатки, електронні носії та інші докази злочинної діяльності фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Слідчі поліції оголосили вісім підозр голові Центральної МСЕК, його заступнику, чотирьом членам комісії, сімейному лікарю та лікарю-стажисту. Їм інкримінується зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе так і для третіх осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у рамках системної перевірки скасувало понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими було необґрунтовано призначено інвалідність правоохоронцям та працівникам державних органів.

До слова, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором.