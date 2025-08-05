Гаражний кооператив на Троєщині намагався відсудити у міста три гектари землі

Вказана ділянка землі перебуває в комунальній власності з 2015 року

Кооператив самовільно облаштував автостоянку на комунальній земельній ділянці

Прокуратура попередила незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки вартістю понад 118 млн грн у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, один із кооперативів у Деснянському районі самовільно облаштував автостоянку на комунальній земельній ділянці та намагався в суді скасувати реєстрацію права власності на цю землю за столичною громадою. Йдеться про ділянку площею понад 3 га та вартістю понад 118 млн грн. Зазначається, що вказана ділянка перебуває в комунальній власності з 2015 року.

За позовом прокурорів Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову кооперативу. Таким чином було попереджено незаконне вибуття із власності територіальної громади столиці цієї ділянки.

Один із кооперативів у Деснянському районі самовільно облаштував автостоянку на комунальній земельній ділянці та намагався в суді скасувати реєстрацію права власності на цю землю за столичною громадою фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Крім того, столична прокуратура через суд вимагає звільнити цю земельну ділянку від автостоянки, яку незаконно облаштував цей кооператив. Нині цей позов перебуває на розгляді у Господарському суді міста Києва.

Нагадаємо, київська громада повертає собі земельну ділянку неподалік озера Тельбін по проспекту Павла Тичини, 18, де без дозволів було зведено ресторанний комплекс. Господарський суд Києва задовольнив позов Подільської окружної прокуратури та зобов’язав знести самочинно збудовані приміщення.

До слова, Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, яким на користь держави конфісковано дві земельні ділянки громадян РФ. Йдеться про дві земельні ділянки у Дарницькому районі, призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора. Рішенням Дарницького районного суду міста Києва позов прокуратури задоволено.