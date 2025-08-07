Головна Країна Кримінал
Ексглава Луганської ОВА та полковник Нацгвардії вийшли під заставу

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ексглава Луганської ОВА та полковник Нацгвардії вийшли під заставу
За Гайдая внесли заставу «фізичні особи», за Мишанського – військовослужбовці Національної гвардії
За даними правоохоронців, посадовців було викрито на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та полковник Нацгвардії Василь Мишанський, які підозрюються, вийшли під заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Захисник Гайдая Роман Кругляк розповів, що «заставу внесли фізичні особи», після чого, о 18:05, Гайдай покинув слідчий ізолятор. Тим часом адвокат Мишанського розповів, що заставу за нього внесли військовослужбовці Національної гвардії: «Хлопці-гвардійці два дні шукали, збирали гроші, щоб внести заставу за нього».

Усім заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до полковника Нацгвардії, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

До слова, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внести заставу 6 млн грн.

Теги: Сергій Гайдай корупція в Україні

