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Без лібералізації ринку газу Україна не зможе залучити приватний імпорт – Омельченко

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Без лібералізації ринку газу Україна не зможе залучити приватний імпорт – Омельченко
Сьогодні промисловість не зацікавлена в імпорті
фото: depositphotos.com

Центр Разумкова: Лібералізація ринку газу дозволить зменшити фінансове навантаження на державу

Значну частину дефіциту газу в Україні могли б перекрити трейдери, зокрема в інтересах вітчизняної промисловості. Проте на заваді цьому стоїть викривлена цінова політика та відсутність реального ринку. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

«До імпорту необхідно підключати не тільки «Нафтогаз», тому що він це не здатен повністю забезпечити. Треба лібералізувати ринок і підключати трейдерів, як міжнародних, так і українських. Підключати найбільших споживачів природного газу – це хімія, металурги, інші промислові підприємства», – зазначив Омельченко.

За його словами, сьогодні промисловість не зацікавлена в імпорті, оскільки «чекає, що «Нафтогаз» знову дасть їм дешевий газ». Це створює штучну перевагу для великих споживачів.

«Ну а бізнес, мабуть, має серйозних лобістів в уряді, які цього не хочуть. Їх влаштовує схема, коли «Нафтогаз» продавав їм дешевий газ, при цьому сам купуючи дорогий», — наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Омельченко також підкреслив, що без реальних ринкових механізмів Україна не зможе залучити приватні ресурси до імпорту газу, а фінансове навантаження продовжуватиме лежати виключно на державі.

Раніше екскерівник Оператора ГТС України Сергій Макогон також наголосив, що повноцінний ринок газу з ринковим ціноутворенням дозволив би Україні уникати щорічних криз, пов’язаних із фінансуванням імпорту.

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Теги: імпорт бізнес промисловість політика Україна

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