Інтерпайп спростував брехливі звинувачення у співпраці з РФ

«Інтерпайп ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку РФ»

Наразі продукція Інтерпайп експортується на світові ринки Євросоюзу, США, країн Близького сходу

Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує неправдиву інформацію, поширену минулого тижня у ЗМІ, щодо співпраці із російською федерацією.

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Як підкреслюється у повідомленні компанії, патріотична позиція Інтерпайп завжди була подразником для РФ. Так, ще у 2019 році російська федерація запровадила ембарго на продукцію компанії та внесла її керівництво до санкційних списків.

«Інтерпайп ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку РФ. Серія публікацій в ангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною та ініційована недоброчесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб та залізничної продукції», – заявляє компанія.

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В компанії також підкреслили, що із самого початку повномасштабної агресії російської федерації допомагають утримувати економічну стабільність країни: «Наші заводи, особливо у Нікополі, працюють в умовах постійних артилерійських обстрілів з боку рашистів. Компанія стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам. Інтерпайп надає системну допомогу Збройним Силам України, медикам та цивільним. Зараз майже 1 тис. наших працівників служить у лавах ЗСУ та Територіальної Оборони».

Наразі продукція Інтерпайп експортується на світові ринки Євросоюзу, США, країн Близького сходу. Компанія є постачальником продукції світовим лідерам нафтогазової галузі та машинобудування: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn, тощо. Також Інтерпайп є багаторічним надійним партнером нафтогазової галузі України.

Інтерпайп – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 року Інтерпайп реалізував 384 тис. т трубної продукції та 87 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В Інтерпайп працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.