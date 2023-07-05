Німецькі компанії заплатили податків до бюджету РФ найбільше серед інших країн ЄС

Німецькі компанії за рік сплатили найбільше податків у Росії з-поміж усіх країн ЄС

Вести бізнес із Росією досі законно, під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги

Німецькі компанії минулого року перерахували до російського бюджету більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС – попереду лише США. Про це пише Bild.

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До початку російського вторгнення у Росії працювала 371 німецька компанія. На сьогодні їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається великою – свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.

2022 року, згідно з дослідженням української неурядової організації B4Ukraine, вони заплатили $402 млн податків до російського бюджету. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС.

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Більшу суму податків сплатили тільки компанії зі США.

У принципі, вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють лише певні товари та послуги – до них, наприклад, належить аудит, IT-консалтинг, імпорт та купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Попри це, багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії – серед них Siemens, Daimler і Wella. При цьому такі гіганти як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в РФ і сплачують податки до бюджету країни. За даними B4Ukraine, частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.

Раніше повідомлялося, що національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Підставою стало те, що, працюючи у РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

До слова, росіяни, ймовірно, розпочали випускати іранські «шахеди» на заводі у спеціальній економічній зоні «Алабуга».