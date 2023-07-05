Німецькі компанії заплатили податків до бюджету РФ найбільше серед інших країн ЄС
Вести бізнес із Росією досі законно, під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги
Німецькі компанії минулого року перерахували до російського бюджету більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС – попереду лише США. Про це пише Bild.
До початку російського вторгнення у Росії працювала 371 німецька компанія. На сьогодні їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається великою – свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.
2022 року, згідно з дослідженням української неурядової організації B4Ukraine, вони заплатили $402 млн податків до російського бюджету. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС.
Більшу суму податків сплатили тільки компанії зі США.
У принципі, вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють лише певні товари та послуги – до них, наприклад, належить аудит, IT-консалтинг, імпорт та купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.
Попри це, багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії – серед них Siemens, Daimler і Wella. При цьому такі гіганти як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в РФ і сплачують податки до бюджету країни. За даними B4Ukraine, частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.
Раніше повідомлялося, що національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.
Підставою стало те, що, працюючи у РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.
До слова, росіяни, ймовірно, розпочали випускати іранські «шахеди» на заводі у спеціальній економічній зоні «Алабуга».
Коментарі — 0