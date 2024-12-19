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Якими будуть тарифи на транспортування газу? Всеукраїнська енергетична асамблея звернулася до НКРЕКП

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Якими будуть тарифи на транспортування газу? Всеукраїнська енергетична асамблея звернулася до НКРЕКП

Непрозоре формування тарифів на транспортування газу загрожує інвестиціям у видобуток – Всеукраїнська енергетична асамблея

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має зберегти тарифи на транспортування природного газу на рівні попереднього регуляторного періоду до отримання необхідних обґрунтувань. Про це йдеться зверненні Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

«Проєктом передбачається значне підвищення тарифу на вхід у газотранспортну систему з 101,9 грн/тис м³ до 464,9 грн/тис м³, а тарифу на вихід – з 124,2 грн/тис м³ до 502,5 грн/тис м³», – зазначають у зверненні.

Експерти організації наголошують, що такі зміни можуть мати серйозні наслідки для галузі та економіки країни в цілому, особливо в умовах війни.

«Зростання тарифів матиме серйозні наслідки для газовидобувної галузі, зокрема скорочення обігу коштів у газовидобувних компаніях, зниження інвестицій у нові проєкти та падіння видобутку газу й супутніх продуктів вже в найближчі роки», – йдеться у зверненні.

В Асамблеї також наголошують на непрозорості процесу формування тарифів, посилаючись на європейські норми. «Постанова № 2517 НКРЕКП та Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 передбачають публікацію консультаційних документів і обговорення з учасниками ринку до прийняття остаточного рішення. Це має бути критично важливим кроком на шляху до затвердження обґрунтованих тарифів», – підкреслюють експерти.

Однією з ключових рекомендацій Асамблеї є проведення інвентаризації активів Оператора ГТС.

«Інвентаризація дозволить виявити активи, які перебувають у консервації або не використовуються через відсутність транзиту, і визначити економічно обґрунтовану кількість компресорних станцій. Це допоможе значно оптимізувати витрати на амортизацію та утримання активів», – зазначають в організації.

Крім того, в Асамблеї нагадали про вплив підвищення тарифів на державну компанію «Укргазвидобування».

«Україні наразі діє мораторій на підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для населення під час війни. Тож різниця в тарифах буде покриватися виключно за рахунок обігових коштів «Укргазвидобування», а це близько 7 млрд грн», – заявляють в Асамблеї. Голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков звернувся до НКРЕКП із проханням залишити тарифи на поточному рівні.

«Лише в такому випадку можна забезпечити стабільний розвиток газовидобувної галузі та впевненість у забезпеченні стабільного газопостачання для українських споживачів», – резюмував він.

Нагадаємо, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) вважає, що різке підвищення тарифів на транспортування газу у 4,5 рази може призвести до скорочення інвестицій, падіння обсягів видобутку газу та фінансових проблем для галузі.

Теги: Укргазвидобування НКРЕКП тарифи населення

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