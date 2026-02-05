До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко

Кабінет Міністрів зобов'язав обласні військові адміністрації (ОВА) провести повну інвентаризацію обладнання

До загальної мережі України вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних установок (установок, які одночасно виробляють тепло та електрику). Уряд запроваджує жорсткий контроль за підключенням кожної установки та створює спеціальний Координаційний центр для прискорення цього процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Когенерація стала одним із ключових елементів децентралізації енергосистеми. Наразі Україна вже має понад 1 ГВт таких потужностей, що працюють на мережу. Однак, за словами Свириденко, багато установок вже технічно готові але не генерують енергію.

«Це тепло і електроенергія, які країна могла б отримувати вже зараз – у розпал постійних ворожих атак на енергосистему. Саме тому продовжуємо ухвалювати рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які має бізнес, купують та отримують від міжнародних партнерів громади», – зазначила Свириденко.

Кабінет Міністрів зобов'язав обласні військові адміністрації (ОВА) провести повну інвентаризацію обладнання.

«Обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, в тому числі станом на зараз не підключених, і подати його Міненерго та Мінрозвитку. Держенергонагляд забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді. ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями операторами систем розподілу повинні швидко підключити всі наявні установки і негайно почати виробництво електроенергії та тепла. Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити підключення когенерації до всіх мереж та постійно здійснювати моніторинг процесу підключення», – розповіла Свириденко.

Уряд переходить до жорстких методів контролю. Посадові особи, які затягуватимуть процес підключення, нестимуть персональну відповідальність за невиконання рішень.

«У разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень. Для забезпечення цієї роботи Кабмін утворив Координаційний центр з розвитку когенерації. Уряд також працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб встановлювати і підключати когенераційні установки було швидко і легко. Для звернень від підприємців продовжує діяти єдине вікно на платформі «Пульс», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня буде перераховано в автоматичному режимі. Це потрібно для того, аби українці не переплачували за тепло і воду після російських атак.