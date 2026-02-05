Штутгарт частково залишився без світла через аварію

У місті не працювали світлофори, поліція регулювала рух на перехрестях

У деяких районах Штутгарту сталося масштабне відключення електроенергії, через що частина світлофорів перестала працювати, а поліція була змушена вручну регулювати дорожній рух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

За даними поліції, після відключення електропостачання у низці районів міста на ключові перехрестя направили патрулі для регулювання руху. Причина інциденту станом на зараз залишалася невідомою.

Представник пожежної служби повідомив, що надійшло кілька викликів через спрацювання пожежних сигналізацій. Водночас сама пожежна служба також зазнала впливу відключення електроенергії та продовжувала оцінювати ситуацію.

Крім того, в багатьох офісах тимчасово не працювали інтернет-послуги. Оператори електромереж спочатку не могли надати детальної інформації щодо масштабів та причин аварії.

Пасажири також повідомляли про перебої в роботі міської залізничної мережі. Одна зі свідків розповіла агентству DPA, що поїзд зупинився на кілька хвилин, після чого оголосили про відключення електроенергії та пообіцяли швидке відновлення руху. Водночас у компанії Deutsche Bahn заявили, що рух поїздів S-Bahn і регіональні залізничні перевезення не постраждали.

Нагадаємо, що 31 січня 2026 року у Молдові зафіксували масштабний збій електропостачання, який стався на тлі критичної ситуації в українській енергомережі. За даними молдовської сторони, енергосистема країни не витримала різкого перепаду напруги.