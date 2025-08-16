Головна Світ Економіка
Путін відкрив можливість повернення американських інвесторів у проєкт «Сахалін-1»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій
фото з відкритих джерел

Підписання указу збіглося з візитом Путіна на Аляску для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Російський диктатор Володимир Путін 15 серпня підписав указ, що потенційно дозволяє іноземним інвесторам, зокрема американській Exxon Mobil, повернути свої частки у нафтово-газовому проєкті «Сахалін-1», повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ є продовженням указу від жовтня 2022 року, коли управління «Сахалін-1» було передано дочірній структурі «Роснефти» – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій і була оператором проєкту, повністю вийшла з нього, списавши $4,6 млрд.

Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проєкту.

Учасниками «Сахалін-1» залишаються «Роснефть», індійська ONGC Videsh та японська SODECO, яким російський уряд дозволив зберегти свої частки.

Підписання указу збіглося з візитом Путіна на Аляску для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, де, окрім війни в Україні, обговорювали й перспективи бізнес-співпраці.

За даними Reuters, команда Трампа напередодні аналізувала, які санкції можна було б швидко зняти з Росії у разі прогресу у врегулюванні українського питання. Водночас повернення західних інвестицій вимагає суттєвого пом’якшення санкцій з боку США та ЄС.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Теги: санкції путін Дональд Трамп бізнес переговори

