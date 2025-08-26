Тарифи «Укрзалізниці» можуть вбити експортні галузі – виконавчий директор Асоціації виробників феросплавів

Кудрявцев: Політика держмонополії вже призвела до зниження обсягів перевезень

Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці без покращення якості послуг загрожує виживанню українських експортноорієнтованих галузей. Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

«Укрзалізниця» постійно підвищує тарифи, не забезпечуючи належного рівня сервісу. Бізнес десятиліттями намагається бути почутим, але ситуація лише погіршується. Через це близько 80% вантажів, які раніше йшли залізницею, перейшли на автоперевезення», – зазначив Кудрявцев.

За його словами, така політика держмонополії вже призвела до зниження обсягів перевезень і втрати частини експортних можливостей країни. При цьому вартість залізничної логістики в Україні є однією з найвищих у Європі, що знижує конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

«Ми бачимо критичне скорочення виробництва на підприємствах, які залежать від залізничних перевезень. Це прямий наслідок тарифної політики «Укрзалізниці», яка не враховує реальні умови роботи бізнесу», – додав він.

Кудрявцев наголосив, що подальше підвищення тарифів без системних змін у підходах до обслуговування клієнтів може призвести до остаточного згортання частини експортних виробництв.