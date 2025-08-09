У Кривому Розі працює кафе з козами

Власники називають кафе «куточком щастя» і кажуть: спілкування з тваринами корисне для дітей

На початку липня у Кривому Розі дружина військового Оксана Корнух відкрила кафе з п’ятьма камерунськими козами. Власниця створила цей простір після поїздки до Данії, де побачила користь для дітей від спілкування з тваринами. Каже: хоче, аби люди мали місце, де можуть відпочити, відволіктися від постійних тривог та обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Власники називають кафе «куточком щастя».

«Я хочу показати всім, що можна відкривати саме під час війни свою справу. Ну, і як дружина військового, як отримувачка гранту, я хочу сказати, що це ті речі, які саме під час війни хочеться зробити. У нашому кафе діти тільки переступають поріг – і вони вже йдуть, як зачаровані, на кізочок», – каже Оксана Корнух.

Оксана розповідає: під час подорожі Данією була у закладах із камерунськими козами – вони контактні, спокійні та маленькі. Саме тому вирішила, що в її кафе будуть ці тварини. Знайти їх в Україні, розповідає, було складно – їздила за козами по різних містах.

«Ось це у нас Фіфочка – у червоному ошийнику, а біленький – ось це її братик. Вони брат і сестра. Я їх привезла з Кам’янського. У нас є Лялька – вона вже стала зірочкою, вона жує волосся, і вона жує плаття. Це з Запоріжжя, і саме звідти, де найбільше обстрілів. Я за всіма їздила сама, особисто», – розповіла жінка.

Відвідувачка Анна каже: у кафе їй настільки сподобалося, що й сама захотіла завести козеня.

«Для діток, у кого є проблеми з розвитком мовлення, це дуже крута ідея, тому що воно дуже допомагає нашим діткам. Ось такі спілкування з тваринками позитивно впливають на нервову систему, емоційний стан. Якщо навіть дорослі такі емоції отримують, то для діток це просто топ», – каже відвідувачка.

Кафе з козами: У Кривому Розі відкрився простір для дітей і відпочинку

Власниця кафе розповідає: в планах – розширити територію та створити розплідник камерунських кіз. Жінка каже: сподівається, що козенята з’являться вже навесні. Додає: власним прикладом хоче показати, що під час війни можна розвивати бізнес. На відкриття закладу отримала державний грант.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою.

Також у Рівному поліцейські прибули на виклик через повідомлення про зникнення домашнього улюбленця. Як з’ясувалося, інцидент стосувався хом’яка, власником якого був шестирічний хлопчик.