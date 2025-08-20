Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Податкова служба перевірятиме ФОПів, якщо є підстави вважати їхню діяльність ризикованою

Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Податкової Лесі Карнаух в інтерв’ю Forbes.

Як зазначила Карнаух, до моменту оголошення мораторію Податкова провела 30 тис. фактичних перевірок бізнесу. Серед підстав для перевірок – заява від громадян про ухилення від сплати податків, зарплата в конвертах, наявність інформації про роботу без касового апарату та інші порушення.

Для підприємств, які виробляють підакцизні товари, не діє мораторій на перевірки. Також планові перевірки залишаться для бізнесу, який має високий ступінь ризиковості.

Нагадаємо, малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тис. підприємців.

У квітні–червні цього року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину – до 55 тис. Так, на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту. ІТ-сфера – друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс. Інші індивідуальні послуги – третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів). Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

Як відомо, цього року 61% нових ФОПів відкрили жінки – 83,7 тис., а чоловіки – 39%, або 53,8 тисячі. Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39,5 тис. новостворених фізичних осіб-підприємців), так і гуртову (10,7 тис.).

Станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535.

До слова, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.