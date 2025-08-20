Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
За словами Лесі Карнаух, до моменту оголошення мораторію Податкова провела 30 тис. перевірок бізнесу
фото з відкритих джерел

Податкова служба перевірятиме ФОПів, якщо є підстави вважати їхню діяльність ризикованою

Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Податкової Лесі Карнаух в інтерв’ю Forbes.

Як зазначила Карнаух, до моменту оголошення мораторію Податкова провела 30 тис. фактичних перевірок бізнесу. Серед підстав для перевірок – заява від громадян про ухилення від сплати податків, зарплата в конвертах, наявність інформації про роботу без касового апарату та інші порушення.

Для підприємств, які виробляють підакцизні товари, не діє мораторій на перевірки. Також планові перевірки залишаться для бізнесу, який має високий ступінь ризиковості.

Нагадаємо, малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тис. підприємців.

У квітні–червні цього року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину – до 55 тис. Так, на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту. ІТ-сфера – друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс. Інші індивідуальні послуги – третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів). Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

Як відомо, цього року 61% нових ФОПів відкрили жінки – 83,7 тис., а чоловіки – 39%, або 53,8 тисячі. Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39,5 тис. новостворених фізичних осіб-підприємців), так і гуртову (10,7 тис.).

Станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535.

До слова, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Читайте також:

Теги: ФОП Державна податкова служба бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружина посадовця митниці отримала 1,4 млн грн, але в податкових деклараціях зафіксувала лише 112 тис. грн
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
14 серпня, 17:55
Turkcell продав свою компанію в Україні
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
6 серпня, 17:46
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
28 липня, 18:34
Найбільше представників клубу займаються гуртовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту
Які підприємства найчастіше потрапляють до Клубу білого бізнесу: статистика
28 липня, 09:28
«Ощадбанк» отримав 80% ТРЦ «Гулівер», а «Укрексімбанк» – 20%
Столичний ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність двох банків
27 липня, 09:39
Одеська область лідирує за кількістю відкритих агропромислових компаній
Агробум під час війни: в яких областях відкривається найбільше компаній
25 липня, 19:29
На кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття
Уперше за рік нових ФОПів зареєстровано більше, ніж закрито
22 липня, 19:25
Головний інспектор відповідав за перевірки фізичних осіб-підприємців
Зменшував штрафи підприємцям за винагороду: на Хмельниччині затримано податківця
22 липня, 12:41
Президент видав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу
22 липня, 10:07

Бізнес

Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток
Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2458
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2124
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2115
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
2089
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua