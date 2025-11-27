Головна Країна Події в Україні
Де в Україні найгірша ситуація з електропостачанням. Голова «Укренерго» назвав регіони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Віталій Зайченко заявив, що найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у прифронтових регіонах
фото: facebook.com/npcukrenergo

Росіяни обстрілюють регіони, де найскладніше ситуація з електропостачанням не лише ракетами та шахедами

Наразі екстрені та заплановані відключення світла застосовують по всій Україні. Однак є регіони, де спостерігається найгірша ситуація з постачанням електроенергії. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в етері «Ми-Україна», пише «Главком».

Віталій Зайченко заявив, що найскладніша ситуація спостерігається саме у прифронтових регіонах та прикордонних з Росією областях, зокрема у Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.

Ці регіони частіше за інші потрапляють під ворожий вогонь. За його словами, росіяни обстрілюють ці території не лише балістикою та БпЛА, але й інші «засоби, які досить швидкі». «І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях – умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша» , – повідомив Віталій Зайченко. 

Раніше голова «Укренерго» заявив, чи послаблять графіки відключень світла. За словами Віталія Зайченка, після останнього обстрілу по енергоструктурі було зафіксовано чимало пошкоджень, наслідки яких вже оцінили.

Більшість з них вже ліквідовано й обладнання працює. Для цього енергетики працюють цілодобово, тож до роботи залучена велика кількість бригад. Очільник «Укренерго» повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла.

Також повідомлялося, як Віталій Зайченко пояснив, чому в одних областях світло завжди є, а в інших темрява. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.

Раніше «Главком» розповідав, що заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року. Борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 мільярдів гривень. Станом на 10 листопада 2025 року заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року. Водночас зросли і борги самої НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку – на 10%, до 18,5 млрд грн

